"فضائح" الوثائق المسربة تتوالى.. أميركا "تتجسس" على زيلينسكي وانهيار أوكرانيا قريب

2023/04/14 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت الوثائق الاستخباراتية المسربة عن البنتاغون الامريكية والتي انتشرت عبر وسائل الاعلام أمس الخميس، عن معلومات اثبتت قيام واشنطن بـ"التجسس" على الدول المتحالفة معها، وعن وجود ملف مخصص للتجسس على رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "أي او ال" الامريكية، وترجمته (بغداد اليوم)، كشفت عن قيام استخبارات البنتاغون بشكل "فعلي ومستمر" بالتجسس على الرئيس الاوكراني وكادر ادارته بالإضافة الى المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع الأوكرانية وتقوم برفع تقارير مستمرة حول اخر التطورات او الخطط التي تملكها حكومة كييف.

الملف الذي كشف عنه تضمن أيضا، تأكيد من أذرع التجسس الامريكية للبنتاغون بأن أوكرانيا "تضعف الان وبشكل كبير" امام القوة العسكرية الروسية بعد ما يزيد عن عام كامل من القتال بالإضافة الى كونها تعاني من نقص شديد في الذخائر، الامر الذي اشارت الشبكة الى انه قد يكون السبب في تعجيل إدارة بايدن بمساعيها للحصول على المزيد من الأسلحة لأوكرانيا رغم الرفض الشعبي الأمريكي.

وتضمنت المعلومات الاستخباراتية الامريكية، بحسب الشبكة تضمنت أيضا خريطة بمناطق "ضعف" في شبكة الدفاعات الجوية الأوكرانية الامر الذي قالت انه يعد من الاسرار العسكرية التي انتهى بها المطاف الان مكشوفة عبر الانترنت بعد عمليات التسريب من داخل البنتاغون.

يشار إلى أن أحد الضباط الشباب العاملين في البنتاغون، اعتقل امس الخميس، بعد قيامه بتسريب وثائق سرية من البنتاغون داخل سيرفر على موقع ديسكورد خاص بلعبة ماين كرافت الالكترونية في محاولة لإبهار أصدقائه، بحسب وصف الشبكة.

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