الهجرة تعلن إصدار المستمسكات الثبوتية لأكثر من ٢٥٠ نازحا في مخيمات نينوى

2023/04/14 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، اصدار المستمسكات الثبوتية لأكثر من ٢٥٠ نازحا في مخيمات نينوى.

وذكرت وزيرة الهجرة إيڨان فائق جابرو في بيان تلقته (بغداد اليوم):" اصدار المستمسكات الثبوتية لأكثر من ٢٥٠ نازحا متواجدا في مخيمات محافظة نينوى لتسهيل عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية".

ووجهت الوزيرة "كوادر الوزارة بالإسراع في إنجاز بقية المعاملات للنازحين المتواجدين في مخيمات نينوى تمهيدا لإصدار المستمسكات الثبوتية لهم"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تجعل الأسر النازحة مؤهلة بشكل متكامل للاندماج او العودة الطوعية الى مناطقها الأصلية بشكل آمن".

من جانبهم، ثمن النازحون حرص الوزارة ومتابعة الوزيرة على تلبية احتياجاتهم وطلباتهم الضرورية وتسهيل إجراءات عودتهم.

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