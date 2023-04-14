كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف امرأة في وضح النهار في المكسيك

2023/04/14 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اللحظات التي تعرضت فيها مونيكا دي ليون باربا وهي من مقاطعة سان ماتيو (في ولاية كاليفورنيا الأمريكية) للاختطاف في ولاية خاليسكو بالمكسيك.

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