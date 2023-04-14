العراق.. اعتقال قاتل ومغتصب طفلة عمرها 7 أعوام في البصرة

2023/04/14 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدل الستار على قضية هزت الرأي العام في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بعد أن ألقت السلطات المختصة على المشتبه في اغتصاب وقتل طفلة كانت تبلغ من العمر 7 أعوام فقط.

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