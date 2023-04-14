2023/04/14 | 14:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال، فيما عقد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي مباحثات مع القيادة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم قيود الاحتلال.. ربع مليون فلسطيني يصلّون الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم قيود الاحتلال.. ربع مليون فلسطيني يصلّون الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).