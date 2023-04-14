2023/04/14 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت أمانة بغداد ، اليوم الجمعة، عن حجم الاموال المخصصة للبلدية ، فيما اكدت ان تخصيصات بغداد المالية هي الاقل بين عواصم العالم،. وقال معاون مدير عام بلدية المنصور كاظم عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تكشف حجم الاموال المخصصة للبلدية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تكشف حجم الاموال المخصصة للبلدية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تكشف حجم الاموال المخصصة للبلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).