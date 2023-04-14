العراق السادس عربياً في مبيعات السيارات

2023/04/14 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد تقرير متخصص بأن حجم مبيعات السيارات في العالم العربي تخطى 1.7 مليون سيارة خلال العام الماضي 2022.ووفقاً لموقع “فوكس تو موف” الأمريكي المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول […]

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