زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمال إندونيسيا



زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمال إندونيسيا
2023/04/14 | 15:18 - المصدر: المورد نيوز
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