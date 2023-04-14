العدل: نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل الى 300 بالمئة

2023/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، آلية

التعامل مع الشكاوى الخاصة بالسجون،

وفيما أشارت الى أن نسبة الاكتظاظ

بالسجون تصل الى 300 بالمئة، كشفت عن

ثلاثة إجراءات لمعالجة ذلك.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كام

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