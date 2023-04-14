تغريم ليفربول بسبب سوء تصرف لاعبيه

2023/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه

إسترليني (46908.75 دولار) بعد أن حاصر

لاعبوه الحكم خلال الهزيمة 4-1 على ملعب

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الممتاز هذا الشه

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