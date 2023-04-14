اربيل وبغداد تتفقان على التنسيق المائي المشترك

2023/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد من اقليم كردستان برئاسة مستشار

رئيس حكومة الاقليم لشؤون الطاقة بيوار

خنسي اجتماعا في العاصمة بغداد، مع وزير

الموارد المائية عون ذياب.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك في

المجال المائي والتع

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