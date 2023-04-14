سياسي عراقي يصنف المتورطين بسرقة أراضي الأنبار لنوعين ويدعو لـ

2023/04/14 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الجمعة، بشان سرقة الاراضي في محافظة الانبار، داعياً الى قطع يد "السلطان".

وقال الشابندر في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، "المتورطون بفضيحة سرقة الاراضي في محافظة الأنبار ينقسمون بين "غلابة" يمتثلون لأوامر السلطان ومدللين ينعمون برعايتة وحمايته".

واضاف، "إذا اردتم النزاهة والأمان اقطعوا يد السلطان".

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