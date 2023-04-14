زلزال بقوة 7 ريختر قبالة سواحل إندونيسيا

2023/04/14 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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وقع زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات،اليوم الجمعة، في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.

وقال المعهد الأميركي أن الزلزال حدث عند الساعة 16:55 (09:55 ت غ).

فيما حدد مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترا عن توبان و157 كيلومترا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

المصدر: وكالات

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