وزير الداخلية اليمني يكشف أهم الأسماء في صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين والخطوات اللاحقة

2023/04/14 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية اليمني في الحكومة الموالية للشرعية اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، إنه تم، الجمعة، تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية كاشفًا عن أهم أسماء بعض هؤلاء الأسرى.

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