غرامة كبيرة على ليفربول بسبب “لقطة رودري”

2023/04/14 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار) بعد أن حاصر لاعبوه الحكم خلال الهزيمة 4-1 على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم سيمون هوبر في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب […]

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