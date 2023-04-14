بعد 20 عاما.. ما مصير العلم الأميركي الذي غطى وجه تمثال صدام حسين؟

2023/04/14 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور عشرين عاماً على سقوط نظام صدام حسين في العراق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً عن العلم الأميركي الذي قام جنودٌ أميركيون بتغطية وجه تمثال صدام به أثناء إسقاط التمثال في ساحة "الفردوس" في العاصمة العراقية بغداد في التاسع من أبريل 2003.

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