2023/04/14 | 15:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حث زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الأسبوع الماضي، القنصليات...

ظهرت المقالة بافل ينصب نفسه زعيما أوحد بالسليمانية على طريق منصب رئاسة العراق أولاً على المسلة.

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