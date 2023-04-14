إدارة الزوراء تنفي الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني

2023/04/14 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان إن “إدارة نادي الزوراء تنفي الأنباء التي تحدثت عن الاستغناء عن خدمات اللاعبين محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وبين أن “إدارة نادي الزوراء لم تناقش أو تتحدث عن الاستغناء أو تجديد أي عقد من عقود اللاعبين في الفترة المقبلة وإنما تركز حالياً على وضع الفريق في الدوري الممتاز وكأس العراق”.

وكان الزوراء قد ضم الثنائي الأردني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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