2023/04/14 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق داخل معمل جنوب بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق كبير في معمل جنوب بغداد المركز الخبري الوطني.

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