2023/04/14 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلق الأرجنتيني فاكوندو ميدينا مدافع نادي لانس، تصريحات مثيرة قبل مواجهة مواطنه النجم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري “ليغ 1”. ونقلت صحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فاكوندو: إذا قام ميسي بمراوغتي سأحتضنه وأشكره المركز الخبري الوطني.

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