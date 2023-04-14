وزير النفط: ماضون في استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب

2023/04/14 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم

الجمعة، حرص الوزارة على استثمار جميع

الكميات المتاحة من الغاز المصاحب في

الحقول النفطية وتحويله الى طاقة مفيدة

لرفد محطات توليد الطا

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