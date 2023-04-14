2023/04/14 | 16:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XT9z9UXYzSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريمة مروعة في البصرة.. اغتصاب طفلة بعمر 7 سنوات وقتلها والتمثيل بجثتها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريمة مروعة في البصرة.. اغتصاب طفلة بعمر 7 سنوات وقتلها والتمثيل بجثتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).