2023/04/14 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت نائبة في البرلمان العراقي وزارة التربية بتقليص مادة الاجتماعيات او الغائها من الامتحانات الوزارية، بسبب "مناشدات" وصلت اليها بحسبما تظهر وثيقة صادرة عن مكتبها.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب النائب، فاطمة عباس الحاوي، واطلعت عليها (بغداد اليوم)، فأن مناشدات وصلت للنائبة، موجهة لوزارة التربية لتقليص مادة (الاجتماعيات) او الغائها في الامتحانات العامة الوزارية.

ادناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "مناشدات".. نائبة تطالب التربية بالغاء الاجتماعيات من الامتحانات الوزارية!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "مناشدات".. نائبة تطالب التربية بالغاء الاجتماعيات من الامتحانات الوزارية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).