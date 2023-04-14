مسؤولون سودانيون: حميدتي أكد التزامه بعدم التصعيد ومستعد للقاء البرهان

2023/04/14 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين، الجمعة، إن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، أكد التزامه بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان.

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