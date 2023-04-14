2023/04/14 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، عن وصول الباخرة {AFRICAN ISABELE} الى منطقة الادلاء والمحملة بـ 44 ألف طن من الأرز التايلندي لحساب السلة الغذائية.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي قولها ان “فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة قاموا بسحب النماذج من مادة الأرز لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق تجهيزه”.

وأشارت الموسوي الى انه “بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة تسويقية لهذه الكمية وتوزيعها للمحافظات وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز المادة ضمن مفردات السلة الغذائية”.

التالي

منذ 16 دقيقة

النزاهة تنفذ 4 عمليات بدوائر التسجيل العقاري والبلدية والضرائب في النجف وجامعة القادسية

منذ 4 ساعات

التجارة تعلن الشروع بتطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في دهوك

منذ 5 ساعات

وزارة العدل: نسبة الاكتظاظ بسجون العراق تصل إلى 300 بالمئة

منذ 18 ساعة

المباشرة بإجراء فحوصات التربة لمدينة علي الوردي في النهروان

منذ 19 ساعة

الموارد: الأمطار عززت الخزين المائي وحسنت جودة شط العرب

منذ 19 ساعة

انخفاض جديد بأسعار الوقود في السليمانية

منذ 19 ساعة

النزاهة تضبط مدير حسابات في صحة البصرة بتهمة تنظيم وصولات شراء وهمية

منذ 20 ساعة

غزارة المطار ..



خير لايلبي الطموح ولايروي عطش الرافدين

منذ 23 ساعة

التجارة تصدر توضيحاً بشأن تجرية تجهيز المواطنين بالصمون بدلاً عن الطحين

منذ 23 ساعة

مدير المرور العام الجديد يباشر مهام عمله

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: وصول باخرة محملة بـ 44 ألف طن من الأرز لحساب السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: وصول باخرة محملة بـ 44 ألف طن من الأرز لحساب السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).