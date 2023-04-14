2023/04/14 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، 4 عمليَّات ضبط لحالات تلاعب وتزوير ومخالفات في دوائر التسجيل العقاري والبلديَّات والضرائب في محافظة النجف وجامعة القادسيَّة.وأشارت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تنفذ 3 عمليات بدوائر في النجف المركز الخبري الوطني.

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