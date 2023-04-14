التجارة: وصول باخرة محملة بـ 44 ألف طن من الرز لحساب السلة الغذائية

2023/04/14 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- اعلام التجارة أعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة ( AFRICAN ISABELE) الى منطقة الادلاء والمحملة ب( 44000 ) الف طنا من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية.اكدت ذلك” مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندسة لمى هاشم الموسوي واضافت بان فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة قاموا بسحب النماذج […]

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