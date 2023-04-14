الدفاع المدني تكشف تفاصيل وخسائر حريق عويريج

2023/04/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً كبيراً بمعمل للمستلزمات البلاستيكية جنوب بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان فرقها "نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل جملون بمساحة 2000 متر مربع مشيد من ألواح السندويج بنل والصفيح سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وبينت ان (الجملون) "متخذ كمعمل لصناعة مستلزمات المطاعم والمطابخ البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد مع خزين كبير من مواد الأولية للصناعات البلاستيكية وماكينات التصنيع".

واستنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ وفقاً للبيان "ودفعت بثقلها من عجلات اطفاء تخصصية واخرى ساندة مع فرق إنقاذ تخصصية لتتمكن من تطويق النيران وأبعاد خطر انتشارها إلى المعامل المجاورة للمعمل المحترق بعدها نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المعمل وتخمد النيران رغم كثافة الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة للحريق".

وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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