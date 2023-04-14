النخالة: العراق قلب العرب وسنقاتل لتحرير فلسطين ولو لألف عام

2023/04/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، استمرار القتال ضد الاحتلال الصهيوني.

وقال النخالة في كلمته بيوم القدس الذي اقيم في العراق :"ها هي ساحات المقاومة تزامناً مع يوم القدس تؤكد حضورها ودعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته، وسنستمر في القتال حتى ولو كان لألف عام حتى تحرير فلسطين".

وأضاف "من القدس يخرج المقاتلون الشجعان ليقولوا للاحتلال إنّ هذه الأرض لنا والذين يظنون أن الفلسطيني قد يوقف معركته واهم".

وأكد النخالة "في القدس سيسقط المشروع الصهيوني وفي القدس ندافع عن ديننا وتاريخنا وسلامنا" مبينا ان "الضفة بمقاتليها التي تمثل اليوم درع القدس تخرج كل يوم للتصدي للاحتلال".

وأشار الى انّ "القدس ومقدساتها تئن وتنزف شهداء بلا توقف والمشاهد اليومية في المسجد الأقصى كافية ليرى العالم حقيقة الكيان".

ووجه النخالة التحية "لأرواح القادة الشهداء الكبار الشهيدان سليماني والمهندس وكل التحية لدورهما المميز في أن يبقى العراق عربياً إسلامياً العراق".

وقال ان "العراق قلب العرب ونحن ندرك ما الذي يعنيه حضوره في دعم الشعب الفلسطيني".

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