محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار لحماية جنرال سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية

2023/04/14 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت، الجمعة، محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

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