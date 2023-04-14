نصر الله يتوعد نتنياهو: الأيام بيننا

2023/04/14 | 17:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ان...

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