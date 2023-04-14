2023/04/14 | 17:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، تنفيذ 4 عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير...

ظهرت المقالة تزوير ومخالفات في دوائر التسجيل العقاري والبلديات والضرائب في النجف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزوير ومخالفات في دوائر التسجيل العقاري والبلديات والضرائب في النجف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزوير ومخالفات في دوائر التسجيل العقاري والبلديات والضرائب في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).