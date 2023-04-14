نجاة مدير استخبارات المشتركة من محاولة اغتيال في التاجي

2023/04/14 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بنجاة مدير استخبارات قيادة العمليات المشتركة من محاولة اغتيال في قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جسماً غريباً انفجر مستهدفاً منزل ضابط برتبة لواء يشغل منصب مدير استخبارات العمليات المشتركة في قضاء التاجي".

وكشف عن "تسبب الانفجار بحفرة في حديقة منزل اللواء".

وأشار المصدر الى "عدم تسجيل اصابات بشرية" في الحادث.

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