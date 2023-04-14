بعوض النمر الآسيوي يفتك بجنوب فرنسا.. تحذير من خطر قادم

2023/04/14 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات صحية ظهرت مؤخرا، من السفر إلى

جنوب فرنسا، بعد أن أكد علماء أنها

أصبحت موطنا لحمى الضنك، لافتين إلى أن

تغير المناخ لعب دورا كبيرا في ذلك.

ما سبب التحذير؟

- بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما، أصي

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