النجف.. تلاعب وتزوير ومخالفات في دوائر التسجيل العقاري والبلدية والضرائب

2023/04/14 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الجمعة، عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبط

لحالات تلاعب وتزوير ومخالفات في دوائر

التسجيل العقاري والبلديَّات والضرائب

في محافظة النجف وجامعة القادسيَّة.

وذكر بيان لدائرة ت

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