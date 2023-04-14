2023/04/14 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت الصين معارضة ما وصفته بتدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شؤون آسيا والمحيط الهادي، وأعلنت توجه وزير دفاعها إلى موسكو الأحد المقبل، في حين حذرت ألمانيا من عواقب أي تصعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعارض تدخل الناتو بشؤون آسيا وألمانيا من عواقب التصعيد بتايوان المركز الخبري الوطني.

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