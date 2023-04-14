القوة الجوية يصل السعودية لملاقاة الشباب في بطولة كأس “الملك سلمان”

2023/04/14 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت ادارة نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، عن وصول فريقها الكروي إلى السعودية استعداداً لملاقاة فريق نادي الشباب السعودي في مباراة الإياب لبطولة كأس “الملك سلمان” العربية للأندية.وقال عضو ادارة […]

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