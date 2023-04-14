انقاذ امرأة حاولت الانتحار في نهر ديالى

2023/04/14 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم سلمان، الجمعو، إنقاذ امرأة من محاولة انتحار في نهر ديالى.

وقال سلمان، في حديث صحفي إنّ محاولة الانتحار وقعت “بالقرب من مستشفى البتول، وتم احباطها من قبل مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات”.

وأضاف، أنّ القوة “منعت المرأة من رمي نفسها في النهر، وبعد التحقيق تبين أن أسباب محاولة الانتحار تعود إلى خلافات عائلية”.

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