لمنع استغلال التجار والمضاربين.. التجارة تعتزم تثبيت نشرة أسعار محددة

2023/04/14 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن عزمها تثبيت نشرة أسعار محددة لمنع استغلال بعض التجار والمضاربين.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري جبر، في تصريح للوكالة الرسمية إن “هناك لجاناً مشتركة بين دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة وبين جهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة، تراقب التجار والمحتكرين والمضاربين بالأسعار”.

وكشف جبر، عن “نية الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية، لوضع نشرة أسعار محددة مستقبلاً لتفادي أي استغلال من قبل بعض التجار”.

وكان وزير التجارة أثير داود الغريري، أعلن في وقت سابق، عدم تسجيل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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