سياحة البراكين.. بقاع سحرية تجذب عشاق المغامرات الاستثنائية

2023/04/14 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في الوقت الذي ينجذب به غالبية عشاق السياحة لزيارة المحيط أو التجول في الطبيعة، تهتم شريحة أخرى بالمغامرات ذات الطبيعة الاستثنائية.وفي عدد من أنحاء العالم، تتاح بقاع سحرية تضم أبرز مجموعة من البراكين الخامدة.ويكشف موقع “ذا ترافيل” عن القائمة الأسهل للزيارة من بينها في هذا التقرير.بركان “ثورستون” في مدينة هاواي، […]

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بقاع سحرية تجذب عشاق المغامرات الاستثنائية أولاً على ايرث نيوز.

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