توجيه الاتهام إلى العسكري الأميركي مسرب الوثائق الدفاعية السرية

2023/04/14 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت محكمة فدرالية، الجمعة، إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاماً لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا سبّب انكشافها حرجاً كبيراً لواشنطن.

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