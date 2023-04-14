كاميرا تفضح ما فعله شرطي لحظة اعتقال ضحاياه.. شاهد كيف انتهى أمره

2023/04/14 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشاهد صادمة وثقتها كاميرات مثبتة على الجسد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، ظهر الضابط السابق في شرطة مينيابوليس، ديريك شوفين وهو يجثو على رقبة رجل يدعى جون بوب بعد مداهمة منزله في عام 2017 استجابة لمكالمة حول حادثة عنف منزلي.

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