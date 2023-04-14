الداخلية تؤكد التوجه لمأسسة دوائرها والشروع بإعادة بناء منظومتها

2023/04/14 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، التوجه لمأسسة دوائرها والشروع بإعادة بناء منظومتها وفقا للمتطلبات الأمنية، فيما أوضحت آخر المستجدات بشأن استلام الملف الأمني في المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، إن “استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية جزء مهم في البرنامج الحكومي، ووزارة الداخلية حاليا بصدد مأسسة دوائرها كافة لتعزيز العمل في هذا الجانب”.وأضاف المحنا، أن” الوزارة تعمل حاليا على عدة نقاط تتمثل في: (إعادة هيكلة، إعادة تدريب، بناء مؤسساتي، وضع الإدارات والقيادات وفق مبادئ ومعايير المهنية والنزاهة والكفاءة، إعادة تشكيل القطاعات، دمج بعض القطاعات، واستبدال قطاعات الجيش بأخرى من وزارة الداخلية من الشرطة الاتحادية وقوات الطوارئ)”.وتابع” يجري الآن إعادة تشكيل بناء المنظومة وفق المتطلبات الأمنية، وهنالك خلايا استخبارات في كل محافظة، متكونة من تشكيلات القوات الأمنية كافة، وهكذا يجري التنسيق الاستخباري في هذه الخلايا الموجودة في كل محافظة”.وأوضح، أنه” بعد اكتمال الاستحضارات لكل مديرية شرطة، وحينما تكون الجاهزية بأعلى مراحلها، تكون هناك عملية نقل للملف الأمني”.وبشأن تسليم المرابطات إلى شرطة النجدة، قال المحنا، إن” الملف ليس تسليم المرابطات لشرطة النجدة وإنما عملية استبدال الخطط الأمنية التقليدية بأخرى حديثة، وتستبدل النقاط الثابتة والقضايا التي كان يعمل عليها سابقا بموجب تقنيات وآليات حديثة منها الاعتماد على جانب الاستخبارات، وكذلك الاعتماد على دوريات النجدة التي جرى تدعيمها مؤخرا من الناحيتين اللوجستية والإدارية، وأيضا الاعتماد على التقنيات وعلى الجوانب الفنية الأخرى، ومرورا بتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال تخفيف عدد السيطرات وإزالة الحواجز الكونكريتية والنقاط الثابتة”.وبخصوص مراقبة الأسعار ومنع تهريب العملة، أكد أن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ما زالت تقوم بواجباتها المتعلقة بمنع عمليات تهريب عملة الدولار، وكذلك منع عمليات المضاربة والبيع خارج نطاق قوانين وتعليمات المركزي العراقي”.

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