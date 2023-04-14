2023/04/14 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيطرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، على حريق مدينة ألعاب السلام في النجف الأشرف الذي اندلع عصر اليوم.

وقالت المديرية في بيان إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث الحريق الذي اندلع داخل لعبة السفينة بمدينة ألعاب السلام بمحافظة النجف الأشرف”.وأضاف إن “فرق الدفاع المدني استنفرت قبلها فرقها وطوقت النيران وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية داخل مدينة الألعاب”.

التالي

منذ 38 دقيقة

اندلاع حريق بمدينة ألعاب في النجف

منذ ساعة واحدة

انقاذ امرأة حاولت الانتحار في نهر ديالى

منذ ساعتين

إخماد حريق بمعمل للمستلزمات البلاستيكية جنوبي بغداد

منذ 4 ساعات

اندلاع حريق في معمل جنوب بغداد

منذ 6 ساعات

انطلاق عملية أمنية في الصحراء الغربية للأنبار

منذ 8 ساعات

محكمة تحقيق الكرخ تقرر توقيف عصابة ما يسمى (اصحاب القضية)

منذ 22 ساعة

القبض على 14 متهما بينهم أحكام إرهابية في أربع محافظات

منذ 22 ساعة

جهاز الأمن الوطني يكشف تفاصيل مقتل أحد ضباطه في الناصرية

منذ 24 ساعة

إحباط تهريب 420 بطاقة مالية عبر مطار بغداد

منذ يوم واحد

الأعرجي يبلغ السفير التركي بأن أرض العراق لن تكون ممرا للاعتداء على جيرانه

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تسيطر على حريق مدينة الألعاب في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تسيطر على حريق مدينة الألعاب في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).