الكشف عن سبب آخر لعدم استئناف تصدير النفط العراقي عبر جيهان

2023/04/14 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، ان الحكومة العراقية لم تطلب من الجانب التركي استئناف صادرات نفط اقليم كردستان حتى الآن رغم اتفاق بغداد وأربيل على استئناف الصادرات.

ولا تزال صادرات النفط من اقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من صدور حكم في دعوى تحكيم يقضي بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد مقابل سماحها بتصدير النفط من الإقليم دون تصريح من حكومة بغداد.

وألزم الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس آذار تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب سماح أنقرة بضخ صادرت كردستان في الفترة من 2014 إلى 2018.

وردا على ذلك، أوقفت تركيا تدفق صادرات نفطية حجمها 450 ألف برميل يوميا.



وقالت مصادر إن تركيا ترغب في التفاوض بشأن التعويض فضلا عن التوصل لحل بشأن قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات الفترة من 2018 قبل إعادة السماح بضخ النفط.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز اليوم الجمعة إن مشغلي خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.

وذكر مصدران آخران لرويترز أن بغداد لم تطلب حتى الآن من تركيا استئناف ضخ النفط.

وأوضح مصدر ثالث لرويترز أن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن التعويض البالغة قيمته 1.5 مليار دولار التي صدر حكم بدفعه إلى العراق.

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان لرويترز إن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) تنتظر الانتهاء من بعض المسائل الفنية الضرورية لاستئناف التدفقات بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.

ووقعت الحكومة الاتحادية في بغداد اتفاقا مؤقتا مع حكومة الإقليم في الرابع من أبريل نيسان على أمل استئناف ضخ النفط.

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