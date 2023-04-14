النزاهة تطلق

2023/04/14 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الجمعة، عن انطلاق حملتها للابلاغ عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وقالت النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، :"أنها ستقوم بتحديد مدة زمنيَّـة لاستقبال البلاغات والاخبارات عن قطاعات معيَّـنة، مؤكدة أنها حددت المدة من العاشر من نيسان إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع الهيئة العامة للضرائب، حاثة المواطنين للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".

ولفتت إلى، أن "تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكل قطاعات جاء حسب الأولويَّـة،" مشيرة إلى "بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ، منوهة بأن البدء بالهيئة العامة للضرائب كان نظراً لأهميَّـة هذا القطاع وكونه أحد المنافذ المهمة التي يمكن استغلالها للإثراء على حساب المال العام".

ونبهت إلى أن "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة".

وأشارت النزاهة إلى أنها خصصت نوافذ عدة لتلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (أضغط هنـــــــــــا).

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