المسابقات تكشف موعد استئناف الدوري الممتاز

2023/04/14 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، أن مباريات الدوري الممتاز سيستأنف يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، بإقامة مواجهات الجولة 24.

وتعود عجلة الدوري دورانها بإجراء 4 مباريات، الثلاثاء المقبل، إذ يلتقي القاسم مع الصناعة، ويستضيف النفط منافسه الديوانية، ويواجه النجف ضيفه زاخو، وكربلاء يضيف الكرخ.

وتتواصل المباريات خلال اليوم التالي بإقامة 4 لقاءات أخرى، يلعب فيها الطلبة مع الحدود، ويستضيف الزوراء منافسه نوروز، وأربيل مع دهوك، ويحل الشرطة ضيفا على نفط الوسط.

وتختتم الجولة يوم 20 من الشهر الجاري، عندما يلتقي الكهرباء مع نفط البصرة، ويواجه القوة الجوية ضيفه نفط ميسان.

يذكر أن مباريات الدوري الممتاز توقفت لعدة أيام بعد نهاية الجولة 23، لاستكمال مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة الكأس التي تختتم مساء اليوم بإقامة 4 لقاءات بذات التوقيت، إذ يلتقي الزوراء مع نفط البصرة، ودهوك يستضيف الطلبة، وأربيل يواجه نفط الوسط، ويلعب البحري مع ضيفه المصافي.

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