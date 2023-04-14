محكمة فيدرالية توجه الاتهام لعسكري أمريكي سرب وثائق خطيرة

2023/04/14 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجّهت محكمة فدرالية أمريكية، اليوم الجمعة، إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاماً لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا سبّب انكشافها حرجاً […]

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