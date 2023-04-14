2023/04/14 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سيطرت فرق الدفاع المدني يوم الجمعة على حادث حريق اندلع داخل لعبة السفينة بمدينة ألعاب السلام بمحافظة النجف.وذكر بيان للدفاع المدني تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن” مديرية الدفاع المدني استنفرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يُخمد حريقاً اندلع في مدينة العاب بالنجف المركز الخبري الوطني.

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