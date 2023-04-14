تركيا تستعد لاستخدام الغاز المكتشف بالبحر الاسود: يقلل استيرادها من ايران 40%

2023/04/14 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود سيتم ضخه في الشبكة المحلية ابتداء من يوم الخميس المقبل .

وقال اردوغان في تصريح صحفي بعد صلاة الجمعة في مسجد الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمدينة اسطنبول :" إن تيسر الأمر في 20 نيسان سيتم الضخ فنحن الآن نستخرج الغاز وكل الخطط والحسابات تتم على هذا الأساس، وبعد ذلك سيتم ضخ الغاز المستخرج مع الغاز الذي بحوزتنا ونتخذ الخطوات اللازمة في هذا السياق".

وجدد الرئيس التركي الالتزام بالوعد الذي قطعه للمتضررين من الزلزال، بالانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم .

من جهته قال مدير عام مؤسسة البترول التركية (مليح خان بلكين) اليوم الجمعة، إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود للاستخدام المنزلي بشكل تدريجي .

وأضاف بلكين في تصريح صحفي أنه مع دخول غاز البحر الأسود في الخدمة، زادت السلطات من تدابيرها الأمنية حول منشأة فيليوس لمعالجة الغاز الطبيعي بولاية زونغولداق.

وأشار إلى أن مراسم رسمية ستقام يوم الخميس المقبل بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود.

وحول موعده استخدام الغاز في المنازل، أكد المدير العام أن المؤسسة يمكنها استخدامه منزليا في النصف الأول من مايو بعد ان يتم الضخ في الشبكة .

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تجهيز 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك.

وكانت تركيا قد أعلنت أواخر العام الماضي عن اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

وتمثل كمية الغاز الذي ستبدأ تركيا بضخه إلى المنظومة المحلية، والبالغة 10 ملايين متر مكعب يوميًا، قرابة 40% مما كانت تستورده من ايران والبالغة اكثر من 27 مليون متر مكعب يوميًا.

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